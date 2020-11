CATUREGLIO: ALLA RICERCA DEL QUADRO PERDUTO DI LUCIDA MANSI…



(Clicca per vedere altre immagini) CATUREGLIO: ALLA RICERCA DEL QUADRO PERDUTO DI LUCIDA MANSI… La storia locale mi appassiona; e della storia locale mi appassionano i piccoli o grandi segreti, o le cose la cui memoria si è persa o si rischia di perdere. Sul numero di agosto-ottobre del mensile borghigiano “Il Ponte del Diavolo” (n.487) ho pubblicato un testo riguardante l’antica villa-fattoria di Catureglio, che si trova sopra Borgo a Mozzano, nel territorio della Parrocchia di Cune. Proprio facendo quella ricerca ho scoperto un altro quadro di cui si è persa memoria…. Leggendo il libro di Francesco Maria Pellegrini, edito nel 1925, dal titolo “BORGO A MOZZANO E PESCAGLIA NELLA STORIA E NELL’ARTE”, capita spesso di trovarsi di fronte a informazioni e notizie che mi piace confrontare con l’attualità.



E’ stato così per un quadro, dell’ importante pittore Giuseppe Antonio Luchi (1709 – 1772), detto il “Diecimino”, essendo nato proprio nella popolosa frazione del nostro comune. Il quadro, che rappresenta Santa Francesca Romana, come ci ricorda il Pellegrini stesso nel momento in cui scriveva il suo libro, era conservato nella cappella del Monastero di S.Teresa che, in località “venezia” a Borgo a Mozzano, ospitava le carmelitane scalze. E’ facile pensare che il quadro fosse stato prima nella cappella dell’ex convento delle Oblate di Santa Francesca Romana, un conservatorio femminile, fondato per le fanciulle del paese con testamento del Rev. Giov. Battista Mattioli, nativo del Borgo e vissuto a Roma. Il conservatorio, con la sua cappella, venne aperto al culto nel 1756. In quel convento (oggi sede “storica” del Circolo Unione), che era stato requisito in epoca napoleonica, trovarono dimora le carmelitane scalze a partire dal 1821 e fino al loro trasferimento nel “palazzo del turco” in località “venezia”, dove sono rimaste fino al 1947. E’ assai probabile che, nel trasferimento, abbiano portato con loro anche il quadro di S. Francesca Romana del Luchi. Ho interpellato le suore carmelitane, che vivono nel Monastero Regina Carmeli di Monte San Quirico a Lucca, ma del quadro non hanno memoria.



Di recente, dovendo organizzare un incontro di Misericordie a Borgo a Mozzano, ho richiesto la disponibilità ai proprietari inglesi della stupenda villa di Catureglio, che appartenne prima ai Guinigi e poi a Mansi, e i signori Hopkins me l'hanno generosamente concessa. Poiché non esisteva pubblicata sul web una storia di quell'antica villa e fattoria ho provato a scrivere qualcosa, che ho pubblicato sul mio sito www.gabrielebrunini.it e, successivamente, sul numero di agosto-ottobre del mensile borghigiano IL PONTE DEL DIAVOLO (N.487).