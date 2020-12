Catene da neve: quando c’è l’obbligo a bordo e come montarle

Dal 15 novembre al 15 aprile è necessario avere sempre le catene da neve a bordo sulla propria auto. Come si montano e quali sono le sanzioni per i trasgressori del Codice della Strada?

Le catene da neve sono da tenere obbligatoriamente a bordo della propria auto dal 15 novembre al 15 aprile, in alternativa alle gomme invernali, e vanno montate per legge in caso di nevicate abbondanti.

Il Codice della Strada, infatti, prevede che «i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio» nel periodo sopra indicato.

Nel caso in cui la neve raggiunga un’altezza fino a mezzo metro, i copertoni M+S possono non bastare: le precipitazioni copiose e il suolo completamente ricoperto di neve, obbligano non solo ad avere a bordo le catene, ma anche a saperle montare, come indicato da segnaletica permanente o provvisoria e da eventuali posti di blocco delle forze dell’ordine. Se si contravviene a queste norme del Codice della Strada, si va incontro a pesanti sanzioni.

Ma innanzitutto come si montano le catene da neve? Chiariamo ogni dubbio con una semplice guida.

Catene da neve, quali scegliere?

Ci sono diversi tipi di catene da neve e i modelli variano in base all’auto sulla quale si devono applicare. Le catene metalliche sono più efficienti delle calze, anche se non possono essere montate su tutti i veicoli perché richiedono un minimo di distanza tra la gomma e il parafango.

Tra le catene da neve metalliche, si possono distinguere due tipi:

Catene a tensionamento manuale , più economiche ma anche più difficili da montare soprattutto al primo tentativo. Per questo è meglio imparare in momenti non d’emergenza. Una volta montate, necessitano di più controlli durante il tragitto per aggiustare la tensione.

, più economiche ma anche più difficili da montare soprattutto al primo tentativo. Per questo è meglio imparare in momenti non d’emergenza. Una volta montate, necessitano di più controlli durante il tragitto per aggiustare la tensione. Catene a tensione automatica, molto più pratiche poiché regolano automaticamente la tensione, si montano anche in meno di un minuto.

Catene da neve: come montarle

Si consiglia di montare le catene in casi di emergenza, quando inizia a diventare difficile guidare sulla neve, senza calcolare che durante un’emergenza diventa ancora più difficile mettere in sicurezza le gomme.

In caso di scarsa visibilità, è obbligatorio mettere il giubbotto catarifrangente come previsto dalla legge. Se ci si trova su una strada innevata e le previsioni annunciano molta più neve, inoltre, è consigliato recarsi su una piazzola sicura fuori dalla carreggiata.

Nel bagagliaio, insieme alle catene è bene avere a disposizione anche:

una torcia;

dei guanti;

una coperta.

La coperta serve per appoggiarsi a terra e operare senza bagnarsi troppo, lo stesso vale per i guanti. La torcia può far comodo se il montaggio avviene al buio. Per quanto riguarda il montaggio, occorre fare una precisazione importante: le catene da neve vanno sempre montate sulle ruote motrici.

Il procedimento da seguire prevede diverse fasi:

prima di procedere è bene indossare i guanti e verificare che non vi siano grovigli sulle catene stesse,

una volta poggiate a terra le catene, occorre farle scorrere dietro alle ruote motrici dell’auto verso l’interno,

una volta recuperata l’altra estremità della catena occorre fermare la catena stessa mediante l’apposito gancio sino a formare un cerchio attorno alla ruota,

a questo punto occorre agganciare tra loro le varie parti delle catene e sistemare le maglie sulla ruota in modo da avvolgerla uniformemente,

infine, occorre stringere le catene in modo da farle aderire bene alla ruota.

Una volta montate le catene va mantenuta una velocità massima di 40 km/h, ma dopo circa 3 km di percorso è bene controllare di nuovo se siano montate bene e tese. Quando la neve è sciolta e la strada è libera, bisogna smontare le catene altrimenti si scivola e si rovinano le gomme.

Obbligo delle catene a bordo: le sanzioni

Ci sono tre tipi di sanzioni per chi viaggia senza catene nonostante l’obbligo:

In presenza di neve e di segnaletica verticale che indichi l’utilizzo di catene, come per le gomme da neve, la sanzione è di 41 euro in città e di 85 euro fuori città .

e di . Chi fuori città viene sorpreso a viaggiare non a norma, dopo una prima contravvenzione, riceve la seconda sanzione di 85 euro a cui va aggiunta la decurtazione di 3 punti dalla patente .

a cui va aggiunta la . Il terzo caso, decisamente più grave, riguarda gli incidenti provocati per inadempienza dell’obbligo di catene da neve, con danni a persone guaribili in più di 40 giorni. La sanzione prevede il ritiro della patente e il processo per lesioni stradali o omicidio, con possibile sospensione di guida per 5 anni.

In mancanza di catene a bordo della propria auto o in assenza di pneumatici invernali, inoltre, l’automobilista rischia di incorrere in altre pesanti sanzioni.

Circolare senza pneumatici invernali o altre alternative comporta l’applicazione di una sanzione che varia da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro. Tuttavia, se viene pagata entro 5 giorni dalla ricezione, la multa si abbassa a 59,50 euro. Sulle strade comunali, invece, è prevista l’applicazione di una sanzione dai 41 euro ai 169 euro, che si abbassa a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni.