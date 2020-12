CASTRUM LEONIS così i romani chiamarono Castiglione di Garfagnana

per l’eroica resistenza durata due anni di assedio al paese fortificato, poi dovette cedere le armi con onore e i romani deportarono 50.000 persone dalla Garfagnana nel Sannio. Paese stupendo, ben conservato si visita in tranquillità e senza traffico, la rocca è privata ma si può visitare facendo riferimento alla Pro Loco del paese, è un luogo quasi incantato col panorama su tutta la media Garfagnana e oltre, di fronte alle Apuane, vale una visita di una giornata, molti sono gli agriturismi per un fine settimana.

Nella foto uno dei due bar del paese e come si vede qui ancora si beve del buon vino