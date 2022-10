CASTIGLIONE – Domenica finisce la mostra La Via dei Tesori.

Un mostra che si snoda su tutto il territorio comunale all’interno delle Chiese e non solo. Un progetto nato qualche anno fa con l’intento di far conoscere le nostre Chiese e tutto il nostro bellissimo territorio. Purtroppo le Chiese per gran parte dell’anno restano chiuse e aprono giusto per poche funzioni.

Riteniamo che le Chiese possano essere un’attrattiva per i turisti, e non solo, di conoscere il nostro Comune. Quest’anno grazie al gruppo Fotografico L’Ora Blu di Bagni di Lucca abbiamo dato vita a una mostra collettiva in 12 Chiese, non più un artista per ogni Chiesa ma un tema per ogni Chiesa, una scelta vincente premiata dai molti visitatori. Come Amministrazione vogliamo ringraziare il gruppo L’Ora Blu per l’importante lavoro fatto, grazie alle persone che aprono e chiudono le Chiese, persone straordinarie che nonostante l’impegno gravoso di aprire e chiudere le Chiese non si tirano mai indietro, per questo possiamo solo che dirgli grazie. Un grazie all’ufficio Cultura del nostro Comune e agli Operai che ci supportano in questo progetto.

Un grazie a Don Grassi che ci concede di poter realizzare tutto questo. La Via dei Tesori ritornerà nel 2023, con nuove collaborazioni e nuovi progetti, certi che la valorizzazione delle nostre bellezze sia un dovere per la crescita di tutti.

I Consiglieri Comunali Roberto Tamagnini, Pamela Rossi e Agnese Ugolini