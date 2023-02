Castiglione di Garfagnana – Progetto: La Valle del Bello..

Posizionata la targa del progetto “La Valle del Bello – III ed.” che ci ricorda l’importanza di vivere i nostri piccoli borghi. Dalla scansione del qrcode è possibile visualizzare la piccola ricerca sulla chiesa della Corba di Castiglione, luogo del cuore per molti abitanti e non solo.

Sulla targa sono riportate le parole di Cesare Pavese:

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”