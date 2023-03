CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Partito alla grande il secondo fine settimana del Corso Maestri in Garfagnana

Partito alla grande il secondo fine settimana del Corso Maestri in Garfagnana che oggi è presso la Filarmonica “Alpina” di Castiglione! Sapete che la nostra Provincia e in particolare le comunità di Castiglione Garfagnana, Camporgiano e Castelnuovo di Garfagnana accolgono con grande professionalità questo corso Anbima Regionale da ormai 20 anni? È certamente una delle esperienze più longeve e che oggi continua a vedere la partecipazione di giovani appassionati da tutta la Toscana! Grazie alla bontà di questo corso e di ciò che hanno seminato tra le nostre bande, persone come @gia.lazze e @massimo_folli hanno ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Camporgiano pochi giorni fa, e ne siamo tutti molto orgogliosi Grazie a tutti i volontari e ai corsisti che ogni anno scelgono di raggiungere il nostro territorio per continuare a migliorarsi e stare insieme