CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – LA VEDOVA ALLEGRA

Ricordo l’importante evento del 6 Agosto a Castiglione di Garfagnana e’ gradita la prenotazione al numero 3385645037, basta anche un messaggio per whatsapp con scritto Nome e Cognome del partecipante.

Ricordo che sarà possibile partecipare allo spettacolo solo con il Green Pass che si ottiene: sul sito www.dgc.gov.it tramite tessera sanitaria o identità digitale ( spid/cie), tramite Appimmuni o App IO, per chi non dispone di strumenti digitali, tramite: medico di medicina generale o pediatra, oppure in farmacia.

ROBERTO TAMAGNINI