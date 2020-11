CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Il Palazzo Comunale si illumina di Rosso, simbolo di passione e di dolore,

L’amministrazione Comunale di Castiglione di Garfagnana in collaborazione con la Pro Loco celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Palazzo Comunale si illumina di Rosso, simbolo di passione e di dolore, ma anche di quel sangue versato dalle troppe donne vittime di violenza, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, vuol dire innanzitutto sensibilizzare la società. In questa battaglia di civiltà anche i simboli sono importanti per sostenere l’impegno di tutte e tutti perché non accada più. #25Novembre