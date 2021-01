CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – I NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE

i comunica che il COC di Castiglione Garfagnana è aperto al fine di assicurare in ambito comunale il monitoraggio per tutta la fase di allerta nelle varie situazioni di criticità e per l’attuazione degli interventi necessari.

Stiamo gestendo la fase emergenziale con continuo supporto con la sede del COI dell’Unione Comuni della Garfagnana.

A seguito delle restrizioni dell’emergenza sanitaria per il Covid, non essendo possibile la presenza, per le varie necessità siamo a disposizione a seguenti numeri:

Sindaco GASPARI Daniele cell.3346378163

Vicesindaco ROCCHICCIOLI Emanuele cell.3288617351

Delegato emergenze CECCHI Lido cell.3382629655