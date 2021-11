Ammontano a € 10.134,09 i contributi destinati al Comune di Castiglione di Garfagnana derivanti dal bando promosso dalla Regione Toscana a favore dei Comuni delle aree interne per il potenziamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

L’obiettivo del progetto presentato è quello di ricablare i punti rete dati e acquistare un firewall di nuova tecnologia per una maggiore protezione dell’intera rete del palazzo comunale.

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale che prosegue con interventi importanti per l’intera comunità di Castiglione.

La progettazione messa in campo in questi anni dall’amministrazione Comunale sta fortemente cambiando il nostro Borgo: energie rinnovabili e digitalizzazione rendono Castiglione all’avanguardia per un futuro più sostenibile.