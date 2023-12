Castelnuovo, una serata contro la violenza sulle donne

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Tra le tante iniziative che si sono svolte nella nostra provincia per sottolineare l’impegno e la denuncia contro la violenza sulle donne, da segnalare anche questo spettacolo teatrale, molto toccante, che si è svolto a Castelnuovo di Garfagnana presso il Teatro Alfieri.

La serata, patrocinata dell’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana e dal Progetto Donna ha visto proporre questo evento curato dalla Compagnia VIII LABORATORIO con la regia di Andrea Berti , ideato e realizzato in collaborazione con la Compagnia Il Circo e La Luna.

La Mise En Espace o lettura scenica, dedicata al delicato tema della lotta alla violenza di genere, ha rappresentato un’occasione per riflettere e per raccogliere fondi per l’associazione Non ti scordar di Te che rappresenta un punto d riferimento in Valle del Serchio con il centro antiviolenza.

L’evento, ospitato nella cornice della nuova forma AperiTheatre, si è tenuta appunto in orario di aperitivo e non è mancata la degustazione del vino rosé denominato “25/11”, etichetta ideata e realizzata dall’azienda Agricola La Badiola a sostegno delle vittime di violenza; la serata è proseguita poi con lo spettacolo “Vietato Morire” che ha saputo raccontare la storia di tre donne che quando tutto sembrava perso.