Castelnuovo scatenato: tre nuovi acquisti e tante conferme

CALCIO PROMOZIONE – Dopo le diverse conferme dei giorni scorsi il Castelnuovo si muove anche sul mercato in entrata per completare al più presto la rosa a disposizione di mister Riccardo Contadini in vista del campionato di Promozione.

Castelnuovo scatenato sul mercato, con l’annuncio di tre importanti operazioni che hanno portato in gialloblu altrettanti giocatori giovani ma già rodati: hanno firmato l’attaccante Edoardo Belluomini, (nella foto) scuola Empoli, con esperienze in Serie D e in Eccellenza con la Cuoiopelli; il talentuoso fantasista Alessandro Montemagni, vincitore dell’ultimo campionato con il Montecatini, un gradito ritorno dato che aveva militato nel Castelnuovo due stagioni fa; il centrocampista dai piedi buoni Luciano Pieretti, cresciuto nella Lucchese, ultima stagione nel River Pieve.