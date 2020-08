CASTELNUOVO IN FIERA – Dal 29 Agosto al 13 Settembre

Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti legati alla fiera di Settembre.

Per gli eventi alla ex pista di pattinaggio è necessaria la prenotazione, con i posti che saranno limitati e distanziati per il rispetto delle normative anti covid.