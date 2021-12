Castelnuovo Garfagnana : torna all’ospedale la musica dei “Diffusion Brass Quintet”

Castelnuovo Garfagnana, 20 dicembre 2021 – Piccoli concerti itineranti nelle aree esterne dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana dedicati ai pazienti ed al personale.

E’ stato questo il simpatico e originale regalo dell’Associazione Musica Arte Cultura con la partecipazione del quintetto di ottoni “Diffusion Brass Quintet”, che ieri (domenica 19 dicembre), ha voluto, anche se a distanza, far arrivare un augurio di buon Natale in corsie e camere del “San Croce” attraverso brani musicali natalizi, così come era stato fatto (in presenza, prima del Coronavirus) due anni fa.

L’esperienza del Natale 2019 fu molto bella e toccante per tutti e il quintetto l’ha ripetuta in maniera diversa, con piccole esibizioni agli ingressi dell’ospedale e del pronto soccorso e sotto le finestre delle camere.

Oltre che un augurio, si è trattato anche di un omaggio al lavoro di tutto il personale sanitario che sta combattendo in prima linea contro l’emergenza Covid.

I cinque componenti del quintetto sono: Federico Trufelli, Alessandro Vanni – trombe; Matteo Marcalli – corno; Domenico Vanni – trombone; Giovanni Lombardo – tuba.

Romana Lombardi, referente sanitaria del presidio della Valle del Serchio, a nome della direzione ospedaliera e dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha ringraziato i concertisti e l’associazione per aver regalato un momento di serenità e un sorriso a pazienti, familiari e operatori.

In allegato alcuni momenti delle esibizioni del quintetto nelle aree esterne dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana

(sdg)