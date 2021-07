CASTELNUOVO GARFAGNANA: “CABINE D’AUTORE”, DOMANI SI INAUGURANO OPERE DI STREET ART SUGLI IMPIANTI ENEL

Castelnuovo Garfagnana (Lu), 5 luglio 2021 – Cinque cabine elettriche che si trasformano in opere d’arte: è quanto accaduto a Castelnuovo Garfagnana grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. A realizzare le opere di street art sono stati due artisti toscani, Federico Bernardini in arte Freddy Pills, ed Enrico Bani, che nel 2016 entrarono in contatto con il Comune di Castelnuovo grazie al Festival Hip Hop e ad uno spazio dedicato proprio a questa originale forma d’arte pittorica. I due giovani creativi nel 2017 hanno fondato un collettivo artistico, chiamato “Deh Creations”, dedicato alla riqualificazione urbana con interventi di street art sia per enti pubblici che per privati, operando in collaborazione anche con scuole primarie e secondarie.

L’inaugurazione delle opere si svolgerà domani, martedì 6 luglio, alle ore 14:30 presso la cabina di via Domenico Pacchi, all’aperto e senza assembramenti, alla presenza del sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi, dell’assessore agli eventi, manifestazioni e turismo Alessandro Pedreschi, della responsabile E-Distribuzione Zona “Lucca – Massa – Pistoia” Laura Ventura e del capo unità operativa E-Distribuzione Lucca Stefano Biagioni.

I temi raffigurati sui cinque manufatti sono stati suggeriti da Erik Franchi, grande conoscitore della storia del territorio e contestualizzati dalla Pro Loco che, con il presidente Silvio Fioravanti, è sempre al fianco delle iniziative a carattere culturale promosse dall’Amministrazione. Nel dettaglio, l’opera sulla cabina di via Pacchi rappresenta il celebre Michelangelo in visita a Castelnuovo al nobile fiorentino Niccolò Capponi morente; sull’impianto di piazza della Repubblica è raffigurato un richiamo all’esposizione regionale avvenuta a Castelnuovo nel 1896, che prende spunto dalla locandina dell’evento conservata presso la sede della Pro Loco; la cabina situata in piazza Don Renzo Rossi (zona impianti sportivi) è invece un tributo a Gino Bartali, cittadino onorario di Castelnuovo; il manufatto collocato in via per Carbonaia rappresenta la nascita a Castelnuovo nel 1983 del Sentiero Italia, il percorso trekking più lungo al mondo con i suoi 7mila km; infine, sulla cabina di località La Murella gli artisti hanno ricordato il primo insediamento di Castelnuovo che fu etrusco, non un semplice villaggio bensì un vero e proprio snodo commerciale di quell’epoca. Non è un caso che quest’ultimo impianto si trovi proprio in prossimità dell’accesso al sito archeologico etrusco.

E-Distribuzione ha già promosso numerosi interventi di street art sulle cabine elettriche in Toscana, dai dipinti dei pittori del Mugello ai murales di Grosseto, dal verde verticale di Calenzano al mosaico di Pievasciata, dal dipinto ‘Il nonno e il bambino’ di Tregozzano ad Arezzo fino a ‘Il Volo, sguardo sulla Piana’ a Sesto Fiorentino, da “Il Mare” ad Albinia fino all’opera in ricordo del pittore Ivano Danti a Montieri. Si tratta di iniziative che valorizzano il territorio attraverso la realizzazione di opere d’arte su impianti che normalmente hanno una funzione tecnica: con questi interventi si unisce tecnologia ed arte e le cabine, già snodi elettrici importanti per il servizio elettrico, diventano anche elemento di attrazione dal punto di vista estetico ed artistico, con benefici per la sostenibilità ambientale, il decoro urbano, la diffusione della cultura e la promozione del turismo sostenibile. Tutte le info e i dettagli sui canali social e sul sito web di E-Distribuzione nella sezione dedicata: https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html.

“Un ringraziamento speciale a E-Distribuzione e agli artisti – dice l’assessore Alessandro Pedreschi – ma anche all’ufficio tecnico del nostro Comune diretto da Vincenzo Canozzi e agli operai che hanno dato una mano fondamentale per la realizzazione di questa opera, che potremmo definire di mecenatismo moderno”. Tutti gli ulteriori dettagli saranno illustrati domani durante l’inaugurazione, di seguito brevi note biografiche degli artisti:

Federico Bernardini, classe 1987, in arte Freddy Pills è un pittore illustratore, decoatore e street artist italiano. Muove i suoi primi passi nell’arte di strada nella sua città natale Lucca. Tramite lo skateboarding comincia anche ad approcciarsi ai graffiti, grazie anche all’apertura di un piccolo graffiti shop chiamato Trust. Dopo anni passati a disegnare graffiti sui muri decide di provare a portare i personaggi in stile cartoon che disegnava spesso sui suoi sketchbook direttamente sul muro. Piano piano sperimenta varie tecnice e superfici, dalle tele alle pareti. Negli anni quello che era partito come un passatempo è diventata una passione e un lavoro, portandolo a collaborare con altri artisti e a viaggiare in diverse città Italiane ed europee, come Berlino, Francoforte, Barcellona, Zurigo, Valencia.

Enrico Bani, pisano classe 1996, è da sempre appassionato d’arte, sostiene un percorso di studi all’Accademia di Belle arti di Carrara, dove si laurea con lode presso la Scuola di Grafica della stessa. Durante questo percorso si dedica alla ricerca e sperimentazione nel campo della grafica d’arte contemporanea attraverso masterclass e workshop, cercando di integrare la tradizione con la contemporaneità. Nel 2017 fonda insieme al collega Freddy Pills un collettivo artistico, chiamato “Deh Creations”, dedicato alla riqualificazione urbana attraverso interventi di Street Art sia per enti pubblici che privati, lavorando anche in collaborazione con scuole primarie e secondarie. Attualmente alterna parallelamente gli studi accademici con il lavoro di street artist.