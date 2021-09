Nei giorni di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 settembre dalle ore 18 alle ore 2 della notte, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Via Farini (all’altezza del Cinema Eden) saranno chiuse al traffico veicolare. La percorrenza di Via Vittorio Emanuele sarà invece consentita solo per accedere al parcheggio. Negli stessi giorni di cui sopra, a partire dalle ore 17.30 alle ore 2 della notte, non sarà consentito il parcheggio in Via Farini.

Nel giorno di sabato 4 settembre il parcheggio in Piazza Olinto Dini non sarà consentito per rendere possibile lo svolgimento del Mercato Garfagnino.