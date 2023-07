CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – un caso importato SOSPETTO di Dengue

Comunicazione a cura del Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana , per informare la popolazione , che a seguito di segnalazione , da parte del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest , Igiene Pubblica e Nutrizione, di un caso importato SOSPETTO di Dengue, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre , a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, il Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, ha emesso Ordinanza per poter effettuare un intervento di disinfestazione, delle zanzare tigre, localizzata nella zona del Capoluogo , ricompresa in: via Azzi , dal ponte sulla Turrite . all’incrocio con via Nicola Fabrizi , via Leopoldo Nobili, Villaggio Unrra, via Carbonaia Vecchia, e via Nicola Fabrizi , dall’ incrocio con via Francesco Azzi all’ingresso in Piazza della Repubblica.

L’ intervento sarà eseguito dalla Ditta La Saetta dalle ore 6:30 alle ore 9:00 di domenica 30 luglio 2023.

Sono state affissi nella zona interessata , avviso sul comportamento da tenere , e copia dell’ordinanza sindacale.

Copia del Avviso e della Ordinanza , sono pubblicati anche sulla pagina facebook , del Comune , e della Protezione Civile , e sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Vi ringraziamo per la collaborazione, ribadendo che l’ intervento , viene svolto esclusivamente a titolo precauzionale.