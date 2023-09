Si svolgerà domenica 17 settembre la terza edizione di “Sport City Day”, l’evento organizzato per la prima volta tre anni fa dalla Sport City Foundation e promosso dal Coni.

Per la prima volta l’evento, volto a promuovere tutti i tipi di sport e a suscitare nella popolazione la voglia di avvicinarsi ad una o più tipologie di attività ludico-sportiva, arriva anche a Castelnuovo.

Come richiede il format dell’evento gli sport si svolgeranno in maniera dimostrativa o con prove dirette all’interno delle mura urbane delle varie città e Castelnuovo ha scelto per questa occasione di concentrare tutte le attività nella Piazza Dronero proprio davanti al vecchio campo sportivo comunale.