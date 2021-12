CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – RINVIATI GLI APPUTAMENTI MUSICALI – A CAUSA COVID

A causa dell’aumento dei casi di contagio da Covid-19 che si stanno registrando in questi giorni anche a livello locale, gli organizzatori, per motivi precauzionali, hanno deciso di rinviare gli appuntamenti musicali programmati per domani 28 dicembre 2021 e per il prossimo 3 gennaio 2022 a nuova data da stabilire.