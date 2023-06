CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – PER GIOVEDI NON SARA’ EFFETTUATO IL SERVIZIO RACCOLTA DELLA CARTA

Al fine di permettere lo svolgimento della “Fiera del Patrono” che interesserà le strade e piazze del centro storico NELL’INTERA GIORNATA di giovedì 29 giugno, il servizio di raccolta della carta e cartone alle utenze poste in PIAZZA DELLE ERBE, VIA O.DINI, VIA CASTRUCCIO CASTRACANI, VIA VALLISNERI, VIA F.TESTI, VICOLO ALLE MURA, PIAZZA UMBERTO I, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA FARINI, VIA GARIBALDI, VIA DELLA FABBRICA e VIA N.FABRIZI (LIMITATIVAMENTE ALLA “BARCHETTA”) previsto per GIOVEDI’ 29 GIUGNO non potrà essere svolto.