giovedì 29 giugno, in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo, si terrà la consueta fiera del Patrono arricchita dai banchi del mercato di Forte dei Marmi.

Le vie interessate sono Piazza delle Erbe, Via Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, via Garibaldi, Piazza Olinto Dini, via Olinto Dini, Via Farini fino all’incrocio con Via Azzi e via della Fabbrica.