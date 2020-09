CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – NO ALLA VIOLENZA SARA’ PRESENTE LUCIA ANNIBALI

luinedi 14 settembre a castelnuovo di garfagnana

Ho voluto, fortemente, la presenza di Lucia Annibali sul nostro territorio, con Maria Grazia, perché dobbiamo, insieme, contrastare l’ondata di violenza, di tutti i generi, che questo Paese sta attraversando. La violenza volontaria non è giustificabile! Società civile e politica possono dare messaggi importanti ed insieme lavorare per far prevalere la giustizia sull’ingiustizia ed i cittadini/e devono conoscere chi e come si stanno muovendo le istituzioni su temi così importanti che riguardano il nostro presente ed il nostro futuro. Onorata.