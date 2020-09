CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Modifiche alla viabilità per lavori

Per completare i lavori di messa in sicurezza del fosso Erchio in via XX Aprile (in prossimità delle scuole superiori), è necessaria la chiusura della strada Venerdì 11 Settembre dalle ore 9:00 alle 10:00, che sarà regolata dalla polizia locale.

L’interruzione è necessaria al fine di posare in sicurezza gli ultimi “scatolari” in calcestruzzo prefabbricati.

Successivamente dalle ore 18:00 di sabato 12 Settembre verrà tolto il semaforo e ristabilita la viabilità nei due sensi di marcia.