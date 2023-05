La Prefettura di Lucca – in occasione del passaggio del 106° Giro d’Italia e del Giro E-Bike sul nostro territorio – ha ordinato, per la giornata di MARTEDI’ 16 MAGGIO, la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della carreggiata) a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”.

Nel dettaglio:

GIRO E-BIKE (Tappa 10 Castelnuovo di Garfagnana – Viareggio)

Castelnuovo di Garfagnana: Piazza Umberto I (partenza: ore 12.40); Via Fermi (passaggio: ore 12.43); Ponte Pari (passaggio: ore 12.46) Monteperpoli (passaggio: ore 12.50) Gallicano (passaggio 13.10)

GIRO D’ITALIA (Tappa 10 Scandiano – Viareggio)

Passo delle Radici (passaggio: ore 14.30; chiusura: ore 12) Col d’Arciana (passaggio: ore 14.50; chiusura ore 12.20) Castiglione di Garfagnana (passaggio: ore 15.05; chiusura ore 12.35) Castelnuovo di Garfagnana (passaggio: ore 15.15; chiusura ore 12.30) Monteperpoli (passaggio: ore 15.20; chiusura ore 12.40) Gallicano (passaggio: ore 15.30; chiusura ore 13)

Nel capoluogo, Castelnuovo di Garfagnana, previsti:

– un divieto di sosta, con rimozione coatta, a tutti i veicoli in: piazza delle Erbe, piazza e via O. Dini – dalle ore 15 del 15 maggio alle ore 21 del 16; via V. Emanuele – dalle ore 6 del 15 maggio alle ore 21 del 16; via Garibaldi, via Farini e parcheggio piazza Dronero – dalle ore 5 alle ore 20 del 16; parcheggio don Rossi (area interessata) dalle ore 5 del 15 maggio alle ore 20 del 16. – un divieto di transito a tutti i veicoli in: piazza Umberto I – dalle ore 8 alle ore 15.30 del 16; piazza delle Erbe, via e piazza O. Dini – dalle ore 17 del 15 maggio alle ore 20 del 16; via Vittorio Emanuele – dalle ore 8 alle ore 15.30 del 16; via Garibaldi, via Farini e parcheggio piazza Dronero – dalle ore 8 alle ore 15.30 del 16 maggio e, comunque, fino al termine della manifestazione.

Questo il percorso del Giro d’Italia in Garfagnana: Passo delle Radici – Col d’Arciana – Loc. Cerageto – Castiglione di Garfagnana (via Guglielmo Marconi) – Pieve Fosciana (via Nazionale) – Castelnuovo di Garfagnana (rotatoria – via Guglielmo Marconi, via Roma, Ponte Fiume Serchio, via Roma, Ponte Fiume Serchio, via di Monteperpoli) – Monteperpoli – Gallicano (via Giovanni Pascoli, strada Lodovica)