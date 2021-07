CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Domani giovedì 1, sabato 3 e Domenica 4 luglio, dalle ore 18 alle ore 2 della notte, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Via Farini (all’altezza del Cinema Eden) saranno chiuse al traffico veicolare.

La percorrenza di Via Vittorio Emanuele sarà invece consentita solo per accedere al parcheggio.

Venerdì 2 luglio, tenuto conto dei lavori del cantiere che interesseranno la viabilità in Via Nicola Fabrizi, la chiusura di Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Via Farini (all’altezza del Cinema Eden) sarà posticipata di un’ora, a partire dalle ore 19 fino alle ore 2 della notte.

Negli stessi giorni di cui sopra, a partire dalle ore 17.30 alle ore 2 della notte, non sarà consentito il parcheggio in Via Farini.

Tale provvedimento è finalizzato a garantire ai cittadini la fruibilità del centro in piena sicurezza e a favorire il lavoro in esterno delle attività di bar e ristorazione.