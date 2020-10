Domani martedì 27/10/20 e fino a giovedì 29, verranno effettuati in via Valmaira nel Capoluogo DI Castelnuovo di Garfagnana, nel tratto dall’incrocio con via Vannugli e via XX Aprile ( tratto nei pressi del Supermercato Conad) lavori di rifacimento dall’asfalto.

Nell prima fase verrà scarificata la pavimentazione esistente e successivamente steso l’asfalto.

La il traffico veicolare verrà regolato a senso unico alternato mediante l’utilizzo di movieri.