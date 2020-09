SI AVVERTE LA POPOLAZIONE CHE DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 ALLE 02:00 DI VENERDì 11 SETTEMBRE, SARANNO EFFETTUATI DA PARTE DI GAIA S.P.A. LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI SULLA RETE PRINCIPALE DELL’ACQUEDOTTO SERVENTE IL CAPOLUOGO .

PERTANTO, DALLE H. 22:00 DEL GIORNO DI GIOVEDÌ’ 10 SETTEMBRE 2020 ALLE H.02:00 DEL GIORNO DI VENERDI’ 11 SETTEMBRE , E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, VERRA’ SOSPESA L’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE NELLE SEGUENTI VIE DEL CAPOLUOGO:

– P.ZZA UMBERTO I,

– VIA FRANCESCO AZZI,

– P.ZZA DELLA REPUBBLICA,

– VIA DELLA FIERA,

– VIA DEBBIA,

– VIA S. ANTONIO,

– VIA DUE PONTI,

-VIA G. GARIBALDI,

– VIA FARINI,

– VIA VITTORIO EMANUELE,

– P.ZZA DELLE ERBE,

– VIA FULVIO TESTI,

– VIA PASCOLI,

– P.ZZA LORIS BIAGIONI E ZONE LIMITROFE .

AL RITORNO DELL’ACQUA POTRA’ VERIFICARSI LA PRESENZA DI TORBIDITA’ CHE SCOMPARIRA’ LASCIANDO SCORRERE L’ACQUA PER BREVE TEMPO.

I SUDDETTI LAVORI POTRANNO ESSERE PROROGATI NEI GIORNI SUCCESSIVI IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI.-