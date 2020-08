Sabato 29 agosto ore 20.30, ex pista di pattinaggio in via Vittorio Emanuele – Presentazione in anteprima per la Toscana del documentario “Com’è NATO un golpe: il caso Moro” diretto da Tommaso Cavallini.

Ingresso gratuito.

Posti limitati, prenotazione raccomandata presso Ufficio della Pro Loco Tel. 0583 641007.