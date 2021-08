CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – la presentazione de “Tre libri sotto le stelle”

Sabato 21 agosto ore 18:30 presso la tensostruttura in Via Vittorio Emanuele, avverrà la presentazione de “Tre libri sotto le stelle” in cui le autrici Lucia Cavani e Francesca Maggianetti saranno intervistate da Alberto Marchi.

Durante la serata Davide Gennai leggerà alcuni estratti dai libri.

Ingresso gratuito: prenotazioni tel.0583-641007 email: info@castelnuovogarfagnana.org.

E’ obbligatorio il green pass.