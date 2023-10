Si è svolta sabato 14 ottobre presso gli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana la “Giornata Paralimpica Regionale 2023”.

Grazie al Comitato Paralimpico per aver scelto la nostra città per un evento tanto importante e in particolare grazie al Presidente Massimo Porciani.

Si ringraziano le scuole Isi Barga ed Isi Garfagnana nonchè l’Istituto comprensivo di Castelnuovo che ha partecipato con le classi di Castelnuovo e di Camporgiano.

Grazie alle associazioni che si occupano di disabilità ed in particolare a “Il Sogno”, “La foresta dei sogni” e la “Misericordia di Corsagna”.

Grazie alle associazioni sportive presenti che hanno messo a disposizione i loro impianti ed i loro volontari per dare una mano nell’allestimento ed organizzazione dell’evento.

Grazie a tutte le autorità civili e militari intervenute e grazie a tutti i presenti e partecipanti.

Grazie infine a chi ha reso possibile questa giornata con il proprio contributo economico:

– Fisioterapia Valmaira

– Ortopedia Nardini

– Crazy Poke

– Otto quadro

– Santini viaggi

– ed in particolare Centro Medico Ippocrate