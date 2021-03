CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Esecutivo il progetto di messa in sicurezza idraulica della strada in Località ai Cerri

finanziato per un importo di € 809.500,00 nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del suolo per l’anno 2021 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana N. 193 del 8/3/2021.