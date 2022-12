In seguito alla richiesta pervenuta dalla Questura di Lucca si rende nota la seguente ordinanza in vigore dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del 24 dicembre 2022:

– divieto di vendita e somministrazione (anche per mezzo di distributori automatici) di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente ai pasti, nell’intero territorio del comune di Castelnuovo di Garfagnana;