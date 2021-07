CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO – GREEN PASS

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO – GREEN PASS

Oggi sono stati segnalati 6 nuovi contagi a Castelnuovo di Garfagnana. I casi attualmente positivi sono in totale 17. Le quarantene in corso sono 20.

Nonostante l’aumento dei casi di positività, non si é registrato un incremento delle ospedalizzazioni, questo anche grazie alla protezione garantita dai vaccini.

Per questa ragione è importante che la campagna vaccinale prosegua speditamente e che il più alto numero di cittadini si sottopongano alla vaccinazione.

Intanto ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;