CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO AL 28 MARZO

Un nuovo contagio su Castelnuovo. Si tratta di una persona residente nel comune ma dimorante da anni in altra provincia.

In arrivo 1000 mascherine per coloro che non riescono a reperirle e ne hanno effettiva necessità.