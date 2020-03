CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

CASTELNUOVO DI GARFAGNAN – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

Anche IERI 24 MARZO, un caso di contagio interessa il nostro comune. Si tratta di un uomo residente a Pieve Fosciana ma domiciliato a Castelnuovo di Garfagnana.

Tagliasacchi chiede ancora una volta di restare a casa con senso di responsabilità soprattutto pensando a tutti quelli che devono uscire per lavorare in prima linea per noi.