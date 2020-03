CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

Oggi un solo caso di contagio a Castelnuovo di Garfagnana. L’Azienda ASL continua a effettuare tamponi tra i soggetti a rischio.

Tra i contagiati alcuni in via di miglioramento, altri sono attualmente in convalescenza presso la propria abitazione.