CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

Nell’ultima settimana i casi di positività registrati sono stati 18, questo importante incremento, che da diverso tempo non si riscontrava nel nostro comune, evidenzia che continuiamo a trovarci in una fase delicata e che è fondamentale che tutti si attengano al rispetto delle normative anti Covid-19, in particolare l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e una corretta sanificazione delle mani.