CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

Per la regione Toscana è confermata anche per la prossima settimana la zona arancione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale si ricorda che:

– le persone che hanno più di 80 anni vengono contattate dal proprio medico di famiglia che comunica il giorno della vaccinazione. Chi non è in grado di muoversi verrà vaccinato a domicilio non appena questa modalità sarà autorizzata dalle attività competenti.

– le persone nate tra il 1941 e 1944 possono prenotarsi su portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it e la somministrazione avverrà nei punti vaccinali della Regione, dal lunedì 15 marzo sarà attivo anche il presidio vaccinale presso i locali del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana, situato in Loc. Orto Murato, nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco.

– i pazienti fragilissimi o estremamente vulnerabili, ovvero quelli con gravi patologie e a rischio di decesso se contagiati, potranno prenotarsi da lunedì 15 marzo in una sezione speciale del portale della Regione Toscana.

Oltre agli estremamente fragili, in questa sezione potranno prenotarsi anche i “car giver”, ovvero chi si prende cura di un congiunto ammalato o disabile.