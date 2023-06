 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Bando per  centri estivi 2023

La stessa debitamente compilata dovrà essere consegnata, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, al

Comune di Castelnuovo di Garfagnana entro il 22 GIUGNO 2023 con una delle seguenti modalità:

– via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Castelnuovo di Garfagnana – Via Vallisneri, 1 – 55032

Castelnuovo di Garfagnana – NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;

– invio alla casella di P.E.C.: comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it (in tal caso saranno ammesse le istanze

pervenute alla casella di posta certificata dall’Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC);

– invio alla casella di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it (in tal caso le istanze

potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria);