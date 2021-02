Bambini e genitori tornano le letture di Nati per Leggere con i nostri lettori nell’iniziativa della Rete Lucchese “La biblioteca a casa, la casa in biblioteca”.

Sabato 20 febbraio vi aspettiamo con due appuntamenti, alle 10.00 e alle 11.00, a cura delle biblioteche della Valle del Serchio.

Le letture si svolgeranno attraverso la piattaforma digitale ZOOM.

Per informazioni e iscrizioni potete contattare la Biblioteca di Castelnuovo allo 058365010 in orario di apertura e per mail a bibliotecapacchi@gmail.com.

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 17 febbraio