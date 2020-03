CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – AGEVOLAZIONI PER AMPLIAMENTO O RIAPERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI

Trova applicazione anche per il nostro Comune quanto previsto dall’art. 30 ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), il quale, al fine di contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani, disciplina la concessione di agevolazioni in favore di soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Tali agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene la riapertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono ammessi a fruirne gli esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero; commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’art. 4, c. 1, lettere d) ed e) del d. lgs. n. 114/1998 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Sono, invece, escluse: l’attività di compro oro, definita ai sensi del d. lgs. n. 92/2017; le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’art. 110, c. 6, lettere a) e b), del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 773/1931; i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

La misura del contributo, erogato, previa verifica della sussistenza dei presupposti richiesti, dai comuni interessati e coperto con apposito fondo istituito presso il Ministero dell’Interno, è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo richiesto.

“La norma prevede che la richiesta di contributo possa essere presentata, al comune nel quale è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, ma, per il corrente anno – precisa l’Assessore al Commercio Ilaria Pellegrini – il termine entro il quale poter fare la richiesta è posticipato al 30 settembre. Questa è senz’altro una misura che può contribuire in maniera significativa a rilanciare l’economia del nostro territorio, pertanto, non appena verrà emanato il decreto ministeriale necessario per la ripartizione del fondo tra i comuni interessati, provvederemo a fornire una più dettagliata informazione a quanti siano interessati”.