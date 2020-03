CASTELNUOVO – AGGIORNAMENTO UFFICIALE CORONAVIRUS

A seguito della prima segnalazione di un caso di positività al Coronavirus nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana il Sindaco, in ottemperanza alle disposizioni di legge e su richiesta delle competenti autorità sanitarie, ha emanato n. 5 ordinanze che sottopongono, in via cautelativa, 5 persone (che sono entrate in contatto stretto con la persona risultata positiva) alla misura della quarantena presso il proprio domicilio fino al giorno 21 marzo compreso, con sorveglianza attiva.