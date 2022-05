Questo pomeriggio, in occasione dei 10 anni di attività della Fattoria Didattica “Lo Spaventapasseri” dell’Agrinido, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare Barbara Coli per il servizio così prezioso e innovativo svolto in questi anni che permette a numerosi bambini di vivere bellissime esperienze immersi nella natura.

Nell’occasione è stato inaugurato anche il nuovo laboratorio per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli.