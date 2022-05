CASTELFRANCO DI SOTTO – AUTO E CADUTA NEL FIUME – IN ARNO

I vigili del fuoco del comando di Pisa, con la squadra SAF Fluviale e del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti a Castelfranco sulla SP 6, per un’automobile finita in Arno.

Il conducente, in stato confusionale, è stato preso in carico dai sanitari del 118.

Si sta ispezionando l’automobile e valutando il recupero della stessa.

Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento.