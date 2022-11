Castagne o marroni?

Castagne o marroni?



Già nel 1939 esistava un Regio Decreto che distingueva i marroni dalle castagne. I due derivano dalla stessa pianta: il castagno, un albero appartenente alla famiglia delle Fagaceae, la stessa di querce e faggi. Ma con una differenza: quelli da cui nascono i marroni derivano da sperimentazioni per mano umana.



Alla vista castagne e marroni si distinguono per colore e forma. Nelle castagne la buccia è resistente e bruno scuro. I marroni, sono un po’ più grossi, la buccia striata di un marrone un po’ più chiaro, la forma tondeggiante, che ricorda un po’ quella di un cuore, e si prestano benissimo per le lavorazioni di raffinata pasticceria, in particolare per il processo di canditura e glassatura che porta alla formazione del celebre “marron glacé”.



Le castagne vengono poi dette “settate”, perché la pellicina che ricopre il frutto sovente penetra all’interno con facilità dividendolo in più parti. Nei marroni ciò accade raramente ed è per questo che sono molto più facili di sbucciare.