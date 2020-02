Cassazione – Lesioni colpose per l’automobilista che ferisce il passante aprendo la portiera.

Di Massimo Tarabella

E di scendere dall’auto è bene guardare che da dietro non sopraggiunga nessuno. Chi scende dalla macchina senza guardare e colpisce con lo sportello il passante o il ciclista di passaggio ora rischia la condanna per lesioni colpose.

La Cassazione (sentenza 5321) annulla ai fini civili, il verdetto con il quale la Corte d’Appello, riformando la sentenza del giudice di pace, aveva assolto l’imputata, che aveva anche parcheggiato in divieto di sosta, per non aver commesso il fatto.