Caso Tronca: rinvio della commissione controllo e garanzia e nuovo accesso agli atti



Rinvio della commissione controllo e garanzia: a deciderlo è il presidente, Francesco Raspini, in seguito alla richiesta dell’amministratore Unico di Lucca Holding, Marco Porciani, di chiedere una proroga di 30 giorni per rispondere all’accesso agli atti relativi alla consulenza di Tronca, nonostante il regolamento comunale preveda il termine di 3 giorni.

“In qualità di presidente – spiega Raspini – ho deciso di chiedere l’acquisizione degli atti alla base dell’affidamento dell’incarico a Tronca per consentire un dibattito realmente informato e trasparente. L’ho fatto con un congruo preavviso presentando richiesta il 29 agosto in vista della commissione dell’11 settembre dato che il regolamento del consiglio comunale stabilisce che l’accesso agli atti del consigliere va garantito entro 3 giorni, prorogabile, ma solo fino a 20 giorni e solo in casi eccezionali di particolare complessità”.

“Quale sia la complessità di mettere a disposizione gli atti di un affidamento diretto, cioè di una procedura snella, non è dato capire – continua Raspini -. E onestamente fa un po’ sorridere che Porciani se la cavi tirando in ballo le ferie di una dipendente. Ma, se così è stato deciso, ci adeguiamo. Tuttavia, ritenendo importante svolgere la commissione con tutti i documenti visibili e disponibili, è più opportuno rinviare la seduta della commissione controllo e garanzia che riconvocherò non appena mi saranno consegnati gli atti richiesti che, immediatamente, metterò a disposizione dei membri della commissione e di tutti i capigruppo, in modo che si possa affrontare la discussione con cognizione di causa”.

“Infine – conclude Raspini – leggendo le ultime dichiarazioni di Marco Chiari, non proprio un novizio della politica comunale e di sicuro non un militante di centrosinistra, parrebbero esserci ulteriori elementi da approfondire sia sulle modalità di commisurazione dell’entità dell’incarico di Tronca, sia sull’esistenza di un analogo incarico che Lucca Holding avrebbe già dato a un altro professionista per 18.000 euro e che si sovrapporrebbe a quello in esame. In merito a queste ulteriori affermazioni ho deciso di presentare un secondo accesso agli atti, così da avere il quadro completo ed esaustivo”.