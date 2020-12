Cashback e Super Cashback: cosa sono e come funzionano

Cashback e Super Cashback: tutte le informazioni sui rimborsi e i premi del Governo

https://www.confcommercio.it/-/cashback-supercashback?fbclid=IwAR3slzzUuK79TxBYws8kjS7wPdBg2W5z3v0k4K4kttGOzyZhKhFdMv6dSn8

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla tematica in esame. LEGGI IL REGOLAMENTO

Introduzione

Introduzione al Programma Cashback

L’incentivo all’utilizzo del pos, e più in generale la digitalizzazione dei pagamenti, è tra gli obiettivi più importanti prefissati dal Governo nel Piano Cashless. Un’iniziativa introdotta con l’articolo 1, commi da 288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) per combattere l’evasione fiscale, influenzata ulteriormente dall’importanza della crescita della digitalizzazione durante l’emergenza Covid-19. Sono diversi i provvedimenti più importanti sul banco di prova: il cashback e il super cashback, a cui si aggiunge la Lotteria degli Scontrini, che completa il piano rimborsi per pagamenti tracciabili. Per quanto riguarda cashback e super cashback, si tratta in entrambi i casi di rimborsi e premi per favorire l’utilizzo dei pagamenti digitali, cercando di limitare l’uso del contante per le piccole spese.

Nel primo caso, il cashback, il cittadino riceverà un rimborso del 10% sulle spese effettuate in un preciso arco temporale; mentre per quanto riguarda il super cashback, si tratta di un premio di 3.000 euro ai primi 100mila cittadini che faranno il più alto numero di transazioni in un certo periodo. Parliamo di rimborsi economici dal valore differente, inseriti in un meccanismo di premialità che possa invogliare il cittadino ad utilizzare strumenti di pagamento digitale anche per spese minime.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre è stato pubblicato il Decreto 24 novembre 2020, n. 156, che espone il Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Nel Regolamento sono stabilite le condizioni e le modalità operative dell’iniziativa, inclusi i criteri di attribuzione del rimborso, le modalità di adesione, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività inerenti all’attribuzione del rimborso.

Il Cashback e Super Cashback in video

Nel seguente video una sintesi sui rimborsi e i premi previsti nel Piano Cashless del Governo: quali sono le differenze, le modalità per usufruirne e da quando saranno attivi.

Che cos’è il Cashback

Il cashback prevede un rimborso del 10% sulle spese effettuate con bancomat, bonifici bancari, carte di credito o debito. Ma non solo, perché il rimborso sarà garantito anche per i pagamenti digitali fatti con le app del proprio smartphone: Satispay, Apple Pay o Samsung Pay, Paypal. L’idea è di rimborsare, con ristorno finanziario, il 10% della spesa effettuata. Il massimale di spesa è di 3.000 euro, che viene suddiviso in due rate da 1.500 euro a semestre. Inoltre il cashback è valido solamente se si effettuano un numero minimo di 50 pagamenti digitali a semestre.

Riassumendo, se si arrivasse a spendere 3.000 euro in 12 mesi, si potrebbe ricevere un bonus annuale di 300 euro (150 euro a semestre). E dunque il 10% della soglia minima consentita di 3.000. L’esecuzione di 50 transazioni minime a semestre esplicita la volontà del Governo di favorire l’uso dei pagamenti digitali anche per i piccoli acquisti, come ad esempio un semplice caffè al bar.

A disposizione dell’iniziativa per il 2021 e il 2022 è stato stanziato un tetto di 3 miliardi di euro, che potrebbe aumentare alzando l’ammontare del cashback, qualora non ci fosse un’adeguata risposta delle persone.

Come funziona

Premesso che il cashback (anche detto bonus bancomat da 300 euro) è un rimborso economico e l’adesione al Programma da parte dei consumatori è volontaria, può accedervi solo chi, nell’arco di un anno, effettua una spesa minima di 3.000 euro con almeno 50 pagamenti a semestre eseguiti con strumenti digitali.

Quali sono i pagamenti digitali?

Per pagamenti digitali s’intendono, tra l’altro, i pagamenti effettuati con:

app del proprio smartphone (Satispay, Apple Pay o Samsung Pay);

bancomat;

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate.

Come avviene il rimborso

Si può ricevere il rimborso del bonus bancomat direttamente sul proprio conto corrente. Occorre, però, scaricare l’app IO della Pubblica Amministrazione, ovvero la stessa app già utilizzata per l’indennizzo del bonus vacanze. La decisione è stata esplicitata nel Decreto Agosto, in cui viene affidata alla Consap e alla società PagoPa (dedicata ai pagamenti verso le pubbliche amministrazioni) l’erogazione dei rimborsi ed eventualmente i contenziosi che dovessero esserci.

Installa sullo smartphone l’ultima versione dell’app IO, scaricabile dagli store Apple e Android: