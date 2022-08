Carrara, muore 19enne in moto sull’Aurelia

Carrara – Una nuova tragedia si è consumata nel tratto di Aurelia in località Nazzano a Carrara, a cinque giorni dallo schianto costato la vita a Christian Comelli, ventenne residente a Santo Stefano Magra, a perdere la vita è stato un altro giovanissimo, Lorenzo Schiffini un ragazzo di 19 anni residente a Sarzana

Per cause in corso di accertamento il giovane, a bordo della sua moto, giunto al chilometro 385 all’incrocio con via del Ferro si è scontrato contro un’auto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 accorsi immediatamente con l’ automedica di Carrara e l’ ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara , per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. Il 19 enne aveva frequentato l’Istituto Alberghiero di Massa e si era da poco diplomato. Per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi che dovranno stabilire la dinamica di quanto successo, il tratto di Aurelia è rimasto chiuso per diverse ore.

L’ennesima tragedia su un tratto di strada da sempre indicato come pericolosissimo dai residenti e da chi lo percorre quotidianamente, specialmente di notte.

fonte noitv