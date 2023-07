Il carpaccio di zucchine alle erbe aromatiche è un antipasto o contorno sfizioso e semplice da preparare, non prevede alcun tipo di cottura perchè le zucchine vengono lasciate marinare a crudo, con olio, limone e svariate erbe aromatiche, che danno un sapore gustoso e saporito. Perfette per accompagnare secondi piatti di carne (magari grigliata) e pesce, tipiche delle cene d’estate.

Mi raccomando una volta terminate le zucchine conservare l’olio emulsionato e aromatizzato, serve per condirci la carne o altre verdure.Provatele non vi deluderanno, sono davvero buonissime!!

https://dolcipassioni.net/ricetta/carpaccio-di-zucchine/?fbclid=IwAR2BOEMnocpBAXwHkeKUFdlAMvQLe07FqtUo19Y1Sj1JsCOHaZC-zGQU7-8 Carpaccio di zucchine INGREDIENTI 5 zucchine; Un bel mazzetto di erbe aromatiche miste (timo, menta, basilico, prezzemolo); Sale; Pepe; Succo di 1 limone; 1 spicchio di aglio; Abbondante olio di oliva extravergine

STEP Lavare le zucchine e spuntarle; Ora con una mandolina o volendo anche con un coltello ben affilato affettatele molto sottilmente, così che dopo la marinatura risultino morbide; Preparare una marinatura con abbondante olio di oliva, il succo del limone, l’aglio tagliato a fettine, il sale, il pepe e le erbe aromatiche tritate finemente; In un recipiente ( di vetro) fare uno strato di zucchine, aggiungere qualche cucchiaio di marinatura e procedere così a strati fino alla fine degli ingredienti; Far riposare in un luogo fresco, avvolto con la carta di alluminio per tutta la notte, così prendono bene il sapore della marinatura; Una preparazione semplicissima adatta per le sere d’estate.. fresca, veloce, ottima!!